Schrijf uw ploeg in voor de Grote Antwerpse Stadsquiz

Kroont uw team zich tot ploeg van 't Stad? Niet in het voetbal, maar in de zesde Grote Antwerpse Stadsquiz tijdens het Bollekesfeest op vrijdag 17 augustus. Schrijf uw ploeg gratis in en probeer alvast deze tien Antwerpse vragen te beantwoorden.

De Grote Antwerpse Stadsquiz, dat is een avond vol leuke quizvragen gepresenteerd door Cath Luyten en Stany Crets. En dankzij de Nationale Loterij wint iedereen. Schrijf uw ploeg snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.