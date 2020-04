'Schrijnende toestand' in woonzorgcentra

De verdeling van 11.000 testkits onder verschillende Vlaamse woonzorgcentra, neemt de grote onzekerheid in die centra niet weg. Na Zorgnet-Icuro klagen ook de andere koepelorganisaties, VVSG en VLOZO, over grote ongerustheid.

Margot Cloet, de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, had de 'chaos' gisteren al aangeklaagd die volgt uit de beperkte verdeling van testmateriaal. Sinds dinsdag worden 11.000 testkits verdeeld onder 85 van de meer dan 800 Vlaamse woonzorgcentra. Ook bij de andere koepelorganisaties klinkt het dat er nog heel wat onzekerheid is, die tot grote ongerustheid leidt. 'We zien een schrijnende toestand, van mensen die heel ongerust en heel onzeker zijn', zegt woordvoerster Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze spreekt namens de woonzorgcentra van de lokale besturen.

Medische reserve zal wellicht niet voldoende zijn

'Er zijn heel veel vragen die nog niet opgelost zijn', zegt Debast. 'Wat moet er gebeuren als na de tests heel veel personeelsleden uitvallen, omdat ze positief blijken te zijn? De medische reserve zal dan misschien niet voldoende zijn.' Ook VLOZO, dat de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, klaagt over de onzekerheid rond personeelsleden die positief testen op het coronavirus. 'Kunnen die mensen blijven werken wanneer ze beschikken over beschermend materiaal?', vraagt woordvoerder Philippe Vanstapel zich af. 'We hopen daarover duidelijkheid te krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.' Ook de beperkte beschikbaarheid van testmateriaal draagt bij tot de onzekerheid.

De Vlaamse woonzorgcentra tellen samen ongeveer 80.000 inwoners en 50.000 personeelsleden, maar voorlopig zijn er dus maar 11.000 testkits. 'Het is goed dat er nu testmateriaal wordt verdeeld, maar het feit dat er nog onvoldoende tests zijn, zorgt voor heel wat ongerustheid. Er zijn op heel korte termijn meer tests nodig', klinkt het bij VVSG. 'We hopen dat die 11.000 test slechts een eerste golf zijn en dat op korte termijn iedereen getest kan worden, inclusief de medewerkers', klinkt het ook bij VLOZO. 'De tests gaan een beter zicht geven op de huidige situatie.

(foto Pixabay)