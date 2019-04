Schuldigverklaring gevorderd voor Antwerps ABVV-voorzitter

Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt is voor het Antwerpse hof van beroep verschenen voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie. Het openbaar ministerie vroeg de bevestiging van de eenvoudige schuldigverklaring die in eerste aanleg werd uitgesproken. Verlaeckt gaat voluit voor de vrijspraak.

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties geen toestemming gevraagd of meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. De politie maande de vakbondsmilitanten dan ook aan om de rijbaan weer vrij te maken. Enkel aan de stakingspost op het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg bleven militanten het verkeer hinderen en de confrontatie opzoeken. Ze werden daarbij opgehitst door Bruno Verlaeckt, die bestuurlijk werd aangehouden.

De Antwerpse ABVV-voorzitter werd vorig jaar schuldig bevonden aan kwaadwillige verkeersbelemmering, maar de rechtbank besloot om hem geen straf op te leggen. Verlaeckt ging toch in beroep, omdat het vonnis een belangrijk precedent kan vormen voor volgende vakbondsacties. Zijn advocaten Jos Vander Velpen en Walter Van Steenbrugge beriepen zich woensdag op het gewaarborgd recht op staken. Ze voerden voorts aan dat de actie in niets verschilde van de vorige en dat er van enige kwaadwilligheid geen sprake kan zijn: er was geen reële gevaarsituatie en er deed zich geen enkel ernstig incident of schadegeval voor. 'Ik stond daar net om erop toe te zien dat onze actie binnen de grenzen van de wet bleef en dat er zich geen incidenten voordeden. Hoe is dat kwaadwillig?', stelde Verlaeckt in zijn laatste woord. Enkele honderden vakbondsmilitanten hadden zich voor het hof van beroep verzameld om hem te steunen. Op 26 juni volgt het arrest.

(Bron : Belga)