Het wijkteam van het Kiel van de Antwerpse politie en collega's van de mobiele eenheid hebben zaterdag een controlepost opgezet samen met de Douane. Dat gebeurde aan de Sint-Bernardsesteenweg. Het opzet was om bestuurders uit het verkeer te halen die niet in orde waren met de boorddocumenten, zich niet aan de verkeersregels hielden of die nog openstaande rekeningen te vereffenen hadden na een eerdere overtreding. 61 voertuigen zijn uit het verkeer gehaald. Negen kinderen kregen van hun ouders de veiligheidsgordel niet om of zaten niet in het juiste zitje. Een paar keer zaten de kinderen zelfs op de schoot van een ouder of zelfs verstopt tussen de benen van de passagier vooraan. Hun ouders kregen er een proces-verbaal voor. Ook twee volwassenen droegen hun gordel niet. De politie haalde ook een voertuig uit het verkeer waarvan de keuring niet in orde was. Een andere bestuurder reed rond zonder rijbewijs. Twee leerling-bestuurders leefden de voorwaarden niet na die gekoppeld zijn aan het voorlopige rijbewijs. De douane heeft voor meer dan 6800 euro aan achterstallige boetes geïnd. Twee bestuurders konden hun boete van respectievelijk 2594,25 en 5335,89 euro niet onmiddellijk betalen. Hun voertuig werd getakeld en wordt opnieuw vrijgegeven na het vereffenen van de rekening.Archieffoto