Scooty verdubbelt vloot elektrische scooters

Scooty is een deelsysteem met elektrische scooters die via een app kunnen worden gereserveerd. Midden juni deden de elektrische scooters hun intrede in Antwerpen. Na amper drie maanden zijn er al bijna 1000 klanten in de stad. Om beter aan de vraag te kunnen voldoen wordt de vloot nu uitgebreid van 30 naar 75 scooters, waarvan een deel met een nieuwe look. Ook de zone waarbinnen de scooters beschikbaar zijn, breidt uit.

In juni 2017 lanceerde Scooty zijn deelsysteem in Antwerpen. In samenwerking met Europcar wordt de vloot nu uitgebreid naar in totaal 75 scooters. Bovendien worden ook nieuwe delen van de stad bediend. Tot nu toe was Scooty voornamelijk actief in de oude binnenstad: van Antwerpen-Zuid langs het Stadspark tot aan het Eilandje. Deze zone wordt nu uitgebreid naar Berchem, inclusief Berchem Station, en Zurenborg. Later is het de bedoeling om ook strategisch uit te breiden naar onder meer het havengebied en daar een pop-upzone te voorzien. De vloot zou dan begin 2018 nogmaals verdubbelen.