Scoutsgroep Amberes uit de wijk Dam in Antwerpen is beroofd. De jeugdbeweging kreeg vorige week dieven over de vloer. Die gingen aan de haal met een lading nieuwe rugzakken, maar ook net aangekocht slaapgerief en kledij is verdwenen. Een dikke streep door de rekening van Amberes, dat nu op zoek is naar helpende handen en financiële steun.