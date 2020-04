Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt groepsleidingscongres uit naar het najaar

Het driejaarlijkse groepsleidingscongres van Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt door de coronacrisis uitgesteld naar 17 oktober. Zo maakt de jeugdbeweging vandaag bekend. Op 25 april, de oorspronkelijke datum, vindt een vervangende digitale editie plaats, die zal worden geopend door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.

In de schaduw van corona hertimmerde Scouts en Gidsen Vlaanderen het op zaterdag 25 april in Mechelen geplande groepsleidingscongres 'Scoutsdagend' naar een digitale editie als 'teaser' voor de uitgestelde versie. Zo'n 360 van de 500 groepsleiders uit heel Vlaanderen hebben zich reeds ingeschreven voor het digitale congres, dat werd omgedoopt tot 'Digidagend'. Elke drie jaar komen alle groepsleiders van de 500 scoutsgroepen in Vlaanderen en Brussel samen om de koers aan te geven die scouting wil varen. Dit jaar draait het congres rond de vraag voor welke uitdagingen jeugdbewegingen vandaag staan. Het evenement is zaterdag live te volgen op Facebook van 14 uur tot 15.30 uur.

(foto Pixabay)