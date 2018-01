Scouts riskeren 4 jaar cel voor uit de hand gelopen grap

Twee scouts uit Hoevenen riskeren een celstraf van 4 jaar. Twee jaar geleden staken ze voor de grap de broek van een andere scout in brand. Maar de grap liep uit de hand.

Thomas, het slachtoffer, houdt er een blijvend letsel aan over. Hij is nu 21. Hij raakte zwaar verbrand. Hij was nadien ook niet meer welkom in de scoutsgroep. De procureur is niet mals voor de 2 scouts die de grap bedachten. De mannen van 26 riskeren een effectieve celstraf van 4 jaar, tot grote verbijstering van hun advocaten. Ze vragen respectievelijk een werkstraf en een vrijspraak.