"Screenen festivalgangers moet niet de nieuwe norm worden"

Het screenen van festivalgangers en bezoekers van grote concerten moet niet de nieuwe norm worden. Dat zegt de directie van de Sportpaleisgroep, nadat de politie 37 namen van Tommorowland-bezoekers schrapte.



Liefst 400.000 bezoekers van Tomorrowland werden grondig gescreend door de federale politie. Waarna er 37 mensen de toegang geweigerd worden. Er is veel controverse over de aanpak van de politie. Jan Vereecke van de Sportpaleisgroep nuanceert. 'De veiligheid staat boven alles'; zegt de bestuurder in de krant De Morgen. Maar het moet ook in perspectief geplaatst worden. Niemand zit te wachten om voor elk groot publieksevenement een screening van alle tickethouders te doen. De privacycommissie bekijkt vandaag nog of het verdere stappen onderneemt tegen de aanpak van de politie bij Tomorrowland.