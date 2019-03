Vlaams minister van werk Kris Peeters is verbaasd over de uitspraken van Bart de Wever in verband met de drugssmokkel via de Antwerpse haven. De Wever zei gisteren dat zowel Peeters als de havenvakbonden te weinig doen om de infiltratie van de georganiseerde misdaad in de haven tegen te gaan. Ook de vakbonden reageren met verbazing en zeggen dat ze nooit zijn uitgenodigd voor een overleg hierover.