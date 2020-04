We mogen zo stilaan weer vooruitkijken en dromen van een sociaal leven, want vanaf mei krijgen we wellicht een stukje van onze vrijheid terug: er zullen meer winkels opengaan en vanaf 15 mei zouden ook de scholen weer opstarten. Op restaurant gaan of een concert bijwonen zit er voorlopig dan weer nog niet in. Eén en ander blijkt uit een gelekt voorlopig rapport van de groep van experten die de exit uit de lockdown voorbereidt.