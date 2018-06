Securitas neemt SIS over

Securitas neemt het bedrijf SIS nv (Services in Safety) over. SIS is gevestigd in de Antwerpse haven en gespecialiseerd in het leveren en verhuren van totaaloplossingen in brand- en veiligheidswachten. SIS stelt ook veiligheidsadviseurs, gasanalisten en preventieadviseurs te werk, en verhuurt safetymateriaal zoals volgelaatmaskers, detectieapparatuur, harnassen, en veiligheidskoffers. SIS telt 50 werknemers en heeft een zakencijfer van ±6mio EUR. Met deze overname versterkt Securitas haar positie in safety.

De laatste jaren heeft Securitas haar diensten uitgebreid van klassieke manbewaking naar geïntegreerde oplossingen. De overname van SIS past in deze strategie. Op een paar jaar tijd kende Securitas een sterke groei op vlak van safety-opleidingen. Zo bv. heeft Securitas het aantal deelnemers aan de ‘Opleiding kleine blusmiddelen’ in haar Fire Fighting Truck op twee jaar tijd verdubbeld naar 8700 in 2018.

(foto : Securitas / SIS)