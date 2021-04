Nieuws Seingevers paraat: "De renners als enige live kunnen zien, da's speciaal"

Overmorgen is Schoten weer even het middelpunt van de wielerwereld, want het is opnieuw tijd voor de Scheldeprijs. Zonder publiek uiteraard, maar één speciaal ras kan de renners toch in levende lijve bewonderen: de seingevers. Want corona of niet, seingevers Ronny en Melissa zijn altijd op post.