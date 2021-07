Seizoensopener Beerschot wordt dinsdag hervat na hevige regenval

De voetballers van Beerschot zagen hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Cercle Brugge in het water vallen.

Cercle was kort voor de rust op voorsprong gekomen via een kopbal van Olivier Deman. Maar de seizoensopener werd na 55 minuten stopgezet door scheidsrechter Alexandre Boucaut. Het olympisch stadion van de Mannekes veranderde in een olympisch zwembad. Eerst moesten de spelers nog gewoon binnen wachten tot de ergste regenval voorbij was. Ze konden zich nadien weer opwarmen voor het vervolg van de match. Maar Boucaut besliste uiteindelijk toch om de match definitief stop te zetten. En dat bij een 0-1-stand voor Cercle. Komende dinsdagavond om 20u herneemt de match vanaf minuut 55.

