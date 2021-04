Sekswerk wordt uit de strafwet gehaald

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil sekswerk decriminaliseren. Dat antwoordde hij donderdag op een vraag van Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert in de plenaire vergadering van de Kamer. Sekswerk is in ons land in principe strafbaar, maar wordt in de praktijk wel gedoogd. Dat is niet alleen hypocriet, maar ook gevaarlijk, vindt minister Van Quickenborne. 'Doordat het in een grijze zone zit, staat de deur wagenwijd open voor misbruik, pooiers en gedwongen prostitutie', meent hij.

Daarom wil de minister sekswerk decriminaliseren. Hij zal de ministerraad een voorstel in die zin doen, zei hij. 'Van duidelijkheid wordt iedereen beter. Sekswerk is een reguliere, economische activiteit, op voorwaarde dat het gaat om meerderjarigen die daar zelf voor kiezen. Zo kunnen mensen hun beroep uitoefenen zoals dat voor ons vanzelfsprekend is, en kunnen ze bijvoorbeeld werken met een boekhouder of van sociale bescherming genieten.'

Tegelijkertijd wil Van Quickenborne streng optreden tegen misbruik. 'Binnenkort komen we bijvoorbeeld met een actieplan mensenhandel met betere bescherming voor de slachtoffers, en een hardere aanpak van de daders. Politie en justitie zullen zich ook richten op criminele uitbuiting', klonk het. 'We hebben de kans om de historische stap te zetten om sekswerkers erkenning en bescherming te geven, en criminele aasgieren een halt toe te roepen. Ik reken daarvoor op de steun van het parlement.'

Foto Belga