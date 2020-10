Minder inkomsten voor sekswerkers door coronacrisis

De stijgende coronacijfers laten zich zelfs tot in de rosse buurt in Antwerpen voelen. In het Schipperskwartier zien ze opnieuw beduidend minder klanten passeren. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Klanten zijn bang om besmet te raken en blijven weg. Veel sekswerkers zitten dan ook stilaan op droog zaad. Want doordat er in ons land geen statuut is voor zelfstandige sekswerkers, kunnen zij ook nergens aankloppen voor financiële steun. En dat leidt tot drama's. Violett, een organisatie die hulp biedt aan sekswerkers, zegt verschillende meisjes te helpen om zich om te scholen en zo te begeleiden naar een andere job. Maar die liggen door de crisis ook niet voor het rapen.