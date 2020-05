Selena Ali krijgt steun van Peruaanse ambassadeur

De soap rond het katje Lee is nog niet ten einde. Nu krijgt haar baasje Selena de steun van de ambassadeur van Peru in ons land. Die noemt de kans dat de kat besmet is met hondsdolheid zo goed als onbestaande.

Volgens hem is de stad waar Lee vandaan komt al tien jaar vrij van rabiës. De man vindt dan ook dat het dier gewoon in ons land de verplichte quarantaineperiode kan uitzitten. Vrijdag zal een rechter oordelen over de zaak. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid vroeg eerder om Lee een spuitje te geven. Omdat hondsdolheid dodelijk is voor dier én voor mens.