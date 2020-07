Semi-lockdown Antwerpen: “Wie gaat dit betalen?”

Door de semi-lockdown in Antwerpen worden alle zelfstandigen opnieuw hard geraakt”, aldus NSZ. De zaken mogen openblijven, maar in vele gevallen is dat de moeite niet waard door de strikte beperkingen. “Doordat de mensen wordt afgeraden om naar Antwerpen te komen, verwachten we meer dan 50% minder shoppers en dat enkele dagen voor de start van de solden”, vertelt Nico Volckeryck, NSZ regioverantwoordelijke Groot-Antwerpen.

“Ik nodig alle wetenschappers en beleidsmensen uit om onze winkelstraten te komen bezoeken. Het is hier veiliger dan op vele andere plekken. Het is uiteraard een goede zaak dat we alles zo veel mogelijk openhouden, maar als dat leidt tot te weinig inkomsten om de vaste kosten te betalen zal de finale vraag uiteindelijk zijn: “Wie zal dat allemaal betalen?”

Verkeerde doelgroepen worden geraakt

Over enkele dagen starten de uitgestelde solden. Ik hou mijn hart vast voor de hele sector die al lang kampt met beperkte omzetten. Iedereen begrijpt dat er maatregelen moeten komen om deze situatie aan te pakken, maar ik vrees dat je met deze maatregelen de verkeerde doelgroepen raakt”, vult Volckeryck verder aan.

Gammele communicatie

NSZ wijst ook op de gammele communicatie tussen de verschillende instanties. “Er wordt voortdurend naast en door elkaar gepraat. De boodschap die uiteindelijk bij de mensen terecht komt zit zo vol ruis en is heel erg onduidelijk. Dat is een probleem dat we al 4 maand op alle niveaus vaststellen. Doe er iets aan, alstublieft!”