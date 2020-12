Senioren voelen zich algemeen gelukkig, eenzaamheid stijgt bij 75-plussers

De coronacrisis lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op de tevredenheid van 60-plussers. Dat blijkt uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. Ruim 2.000 60- tot 84-jarigen, die niet hulpbehoevend zijn, deden mee aan het onderzoek. Senioren voelen zich in het algemeen gelukkig, maar bij 75-plussers neemt het gevoel van eenzaamheid toe.

Zeven op de tien van de 60-plussers geven zelf aan dat hun gezondheid op dit ogenblik goed is. 13 procent geeft wel aan dat hun gezondheid slechter geworden is vergeleken met een jaar geleden. Qua geluk geeft de gemiddelde 60-plusser een score van 7,4 op 10, het hoogste cijfer van alle leeftijdsgroepen blijkt uit ander onderzoek.

In vergelijking met het vorige onderzoek in 2017 is de eenzaamheid bij 75-plussers wel gestegen. Bijna een kwart van de 75- tot 79-jarigen voelt zich meerdere keren per week tot zelfs dagelijks eenzaam. 36 procent voelt zich af en toe eenzaam, en het aantal mensen die zich nooit eenzaam voelt, zakt onder de helft (van 63 procent in 2017 naar 44 procent in 2020). Bij de 80- tot 84-jarigen zijn de cijfers zelfs nog prangender, daar voelt 13 procent zich dagelijks eenzaam. Boven de leeftijd van 75 jaar neemt de interesse in technologie wel af. Deze ouderen gebruiken veel minder communicatiemiddelen als Whatsapp, Messenger of videobellen, en ze staan er minder voor open.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)