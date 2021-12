Seniorie Van Rijswijck sluit, bewoners moeten weg: "Weet je wel wat dat is op je 91ste?"

Na meer dan veertig jaar komt er een einde aan Seniorie Van Rijswijck en de 86 serviceflats in de Lange Lozannastraat. In het gebouw van zeven hoog brachten onder meer adellijke families hun laatste levensjaren door. Maar de residentie voldoet niet meer aan de huidige normen en sluit op oudejaarsavond definitief de deuren. Iets wat de bejaarde bewoners bijzonder zwaar valt. Na ruim 40 jaar komt er een einde aan Seniorie Van Rijswijck in de Lange Lozannastraat. En aan 86 serviceflats, waar ook adellijke families hun laatste levensjaren kwamen doorbrengen. De residentie voldoet niet meer aan de nieuwe normen. Op oudjaarsavond sluit het rusthuis definitief zijn deuren. En dat valt voor de bejaarde inwoners erg zwaar.