Sensoa ontkracht in nieuwe campagne zes seksmythes

Sensoa lanceert vandaag een nieuwe campagne waarin zes hardnekkige seksmythes worden ontkracht. Die campagne is ingegeven door de vaststelling dat nogal wat Vlamingen kampen met misvattingen over seksualiteit. "Seksuologen geven aan dat steeds meer koppels zich zorgen maken over (onrealistische) verwachtingen en nood hebben aan ‘normaliserende’ boodschappen", aldus het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

Sensoa tackelt zes mythes: "veel seks is een teken van een goede relatie"; "de beste seks is spontane seks"; "voor een orgasme moet de penis altijd in de vagina"; "jongeren hebben steeds vroeger seks"; "seks is iets voor jonge mensen" en "zwanger worden is gewoon een kwestie van plannen".

De mythes zullen aan bod komen in de reguliere media en worden aangekondigd via sociale media. Op de website Seksualiteit.be wordt elke mythe gecounterd met de realiteit en komen tips en tricks aan bod.

De campagne krijgt de steun van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. "We blijven geconfronteerd worden met onjuiste informatie over seksualiteit", zegt hij. "Een goede voorlichting en realistische verwachtingen zijn nochtans cruciaal voor een goede gezondheid en een gezonde relatie. Het is daarom goed dat Sensoa met deze campagne de Vlamingen van goede en correcte informatie bedient."