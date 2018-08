Seppe Nobels ruilt Graanmarkt 13 tijdelijk in voor culinair Ponton

Van 1 tot en met 23 september voelt Seppe Nobels zich als een vis in het water op een ponton van 550 m² in het Kattendijkdok. Als onderdeel van het stadsfestival op het Eilandje, Part of Antwerp, host de bekende groentenchef van Graanmarkt 13 er het drijvende pop-up restaurant Waterfront. Nobels bijt de spits af op zaterdag 1 september met zijn culinaire ‘club’ concept Rootz. Op het menu: healthy signature dishes begeleid door sappige sounds.

Geïnspireerd door de haven zal Seppe Nobels gedurende drie weken de allereerste Antwerpse 'cevicheria' uitbaten. Gemarineerde rauwe vis lijkt mijlenver verwijderd van wat we van Nobels gewend zijn en toch blijft hij, in tegenstelling tot wat je zou durven denken, trouw aan zijn ‘rootz’. Dat het beste uit onze Noordzee en zijn culinaire concept van groenten en gezonde superfoods in elkaars vaarwater zitten, kan volgens de groentenkok alleen maar voor een smakelijke kruisbestuiving zorgen.



Op het menu staan verfijnde gerechten van rauwe vis en groenten met zurige, pikante, verrassende toetsen, gebruikmakend van al het lekkers wat Antwerpen te bieden heeft. Denk aan: Antwerps bier, Elixir d’Anvers, filet d’Anvers, … En dat allemaal tegen het magnifieke decor van Waterfront dat voor de tweede keer zijn pop-up doet uitvaren. Op het uitnodigende terras of aan de bar geniet je van een lekker aperitief. Lunchen en dineren doe je met een uitzicht op het Havenhuis, de Londenbrug en de binnenstad. Om de beleving compleet te maken, laat je je – spreekt haast voor zich - per watertaxi naar het drijvende ponton vervoeren. Je wordt opgehaald aan het Bonapartedok (opstapplaats over de MAS shop) en met een glaasje in de hand krijg je een lift tot aan het restaurant. Op het einde van de avond brengt de watertaxi je terug naar het Bonapartedok.