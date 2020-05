Seppe Pierrard vrijgesproken als tussenpersoon roofmoord Leopoldine De Decker

De Antwerpse assisenjury heeft Seppe Pierrard (31) gisteren vrijgesproken als tussenpersoon op het proces over de roofmoord op Leopoldine De Decker (76) uit Antwerpen. Branko Stankovski (25) en Daniel Florojkic (31) zijn schuldig bevonden aan roofmoord, klokkenluider Pieter Vermeersch (27) aan diefstal met geweld, met ongewild de dood van het slachtoffer tot gevolg, en Guus Wyns (38) aan diefstal, zonder geweld.

Leopoldine De Decker werd op 17 mei 2013 gedood tijdens een overval in haar appartement aan de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. Haar lichaam werd een dag later aangetroffen. Ze was aan handen en voeten gekneveld en haar neus en mond waren dichtgeplakt met tape, waardoor ze geen lucht meer had gekregen. De speurders onderzochten verschillende pistes, maar dat leidde niet meteen tot de identificatie van de daders.

De doorbraak kwam er pas in augustus 2014 toen klokkenluider Pieter Vermeersch naar de politie stapte, omdat hij naar eigen zeggen door Branko Stankovski werd afgeperst. Vermeersch duidde Stankovski en Daniel Florojkic aan als de uitvoerders van de gewelddadige overval. Hij vertelde dat ze door zijn toenmalige vennoot Guus Wyns en hemzelf geronseld waren om bij Leopoldine in te breken. Seppe Pierrard trad volgens hem als tussenpersoon op en had de twee uitvoerders aangebracht. De verklaringen van Pieter brachten de vier anderen in nauwe schoentjes. Zij ontkenden iedere betrokkenheid en waren voluit voor de vrijspraak gegaan.