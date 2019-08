Seppe Smits en 17 andere atleten verleggen grenzen op Peak Lenin

Deze week trokken 18 atleten naar Kirgizië om de 7000 hoge meter hoge Peak Lenin te beklimmen. Onder hen Seppe Smits, die met zijn snowboard ook nog eens een stijle afdaling van 2500 meter deed.

12u30 heeft de topdag geduurd en het was knokken voor elke meter. staat op de Facebookpagina 8000unlimitied te lezen. "Spijtig van Graziella, liesbeth en Jomme die hun poging niet konden aanvangen. Niels en Astrid die wederomkeer maakten in de eerste uren vd beklimming. Matthias haalde 6700m en keerde terug op de "the knife" waar een hevig wind blies. Seppe en Fre hadden een heus avontuur via een traverse in the north side wand en zo komt deze expeditie ten einde.. Een belevenis om nooit meer te vergeten. Grenzen werden verlegd in hoogte, uithouding en vriendschap"

(bron en foto : Facebookpagina 8000unlimited)