Seppe Smits heeft spectaculaire afdaling gemaakt van 7000 meter hoge berg

Seppe Smits is geslaagd in zijn missie om na het beklimmen van een berg van 7000 meter af te dalen met z'n snowboard. Hij ging de uitdaging aan met de top van de Peak Lenin in Kirgizië.

Eind juli begon Seppe Smits met een groep Antwerpenaren aan de klim. Ze hadden goed een week nodig om via verschillende kampen de top te bereiken. Gisteren slaagde de groep daarin. En Seppe Smits heeft dan z'n snowboard aangebonden om 2500 meter terug af te dalen naar het eerste kamp op de berg. Dat laat de groep op Facebook weten. Het is in spanning wachten op de eerste ongetwijfeld spectaculaire beelden van die afdaling

(archieffoto © Belga)