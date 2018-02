Seppe Smits nog op medaillekoers

Naar de sport. Snowboarder Seppe Smits heeft zich de Olympische winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang kunnen plaatsen voor de finale.



Eenvoudig was het niet voor de Mallenaar, die regerend wereldkampioen is in deze discipline. Smits werkte een sterke eerste run af, maar kwam ten val in zijn tweede run. Daardoor werd het nog heel spannend. Maar Smits eindigde uiteindelijk zesde in zijn reeks en dat volstond nét voor een plekje in de finale. Smits is dé medaillehoop voor ons land op de winterspelen. Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer konden zich niet kwalificeren voor de finale. Die is morgen al.

Foto Belga