Sera Janssens ontvangt ereprijs ‘Grote Stroboer 2018'

Sinds 1996 reikt het Merksemse districtsbestuur jaarlijks de ereprijs ‘Grote Stroboer’ uit. Die prijs wordt toegekend aan een verdienstelijke Merksemnaar of een Merksemse vereniging. Het districtscollege besliste om de prijs dit jaar toe te kennen aan kunstenares Sera Janssens.

Sera Janssens is geen onbekende in de Merksemse culturele wereld. Ze maakt onder andere aquarellen, foto’s en schilderijen met acrylverf . Ook aan de Merksemse Week van de Poëzie draagt Sera jaarlijks haar steentje bij.

Sera is bovendien de bezielster van ‘De Rode Draad’. Die tweejaarlijkse kunstroute leidt bezoekers langs de ateliers van een aantal Merksemse amateurkunstenaars. Het geeft de kunstenaars de kans om hun werk aan het grote publiek te tonen. Dat publiek krijgt dan weer een unieke inkijk in het creatieve proces van de deelnemers. Het project ging in 2002 van start met een twintigtal kunstenaars. Ondertussen groeide het uit tot een vaste waarde in Merksem: dit jaar is de kunstroute al aan haar negende editie toe. Er nemen maar liefst 150 kunstenaars deel. De Rode Draad vindt dit jaar plaats op 22 en 23 september. Alle info is te vinden op www.ccmerksem.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Sera Janssens zet zich al jaren in voor het goede doel. Zo is ze meter van Voluntas, een vzw die zich inzet voor personen met een beperking, waar ze regelmatig schilderworkshops geeft.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : CC Merksem)