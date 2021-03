Sereen afscheid voor Loes

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) komt er meer controle op de handel in plasticafval via de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat zei ze in het Vlaams Parlement na vragen van Tinne Rombouts (CD&V), Bruno Tobback (sp.a), Gwenny De Vroe (Open Vld) en Imade Annouri (Groen).