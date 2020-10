Serge Pauwels zet een punt achter zijn wielercarrière

Wielrenner Serge Pauwels zet na 15 jaar een punt achter zijn wielercarrière. De Edegemnaar is er nu 36. Tijd om zijn fiets aan de haak te hangen, kondigt hij zelf aan op Twitter.

Serge Pauwels kwam sinds de corona-uitbraak niet meer in actie, door een infectie op zijn hartspier. De dokters hebben het licht nu op groen gezet, maar de Edegemnaar kruipt niet meer op het zadel. Pauwels won een rit in de Giro, en werd 13e in het eindklassement van de Tour in 2015. Hij zegt met trots op zijn carrière terug te kijken en wil nu meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

(foto © Belga)