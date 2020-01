Seriemoordenaar gaat tonen hoe hij slachtoffer ombracht

De glazenwasser uit Deurne die de moord op vier vrouwen bekende, gaat maandag tonen hoe hij één van die moorden pleegde. In 1994 bracht hij de toen 46-jarige Maria Van den Reeck om het leven. Morgen volgt een reconstructie in politieschool Campus Vesta in Broechem. En dus niet op de plek waar de moord gebeurde, het appartement van Maria in Borgerhout. Want dat appartement bestaat niet meer, meldt GVA.