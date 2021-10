Serieuze nachtelijke geluidshinder op de ring in Berchem en Borgerhout

De nachtelijke slijpwerken op de Antwerpse Ring tussen de Posthofbrug en het op- en afrittencomplex van Borgerhout om het rolgeluid van voertuigen te verminderen, lagen de afgelopen weken even stil. De aannemer start vanavond opnieuw en de nacht van maandag op dinsdag. De laatste werken staan momenteel gepland in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 november. De werken kunnen tijdelijke geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden.

De werken passen in een onderzoek van het Agentschap Wegen en Verkeer naar het gebruik van Next Generation Concrete Surface (NGCS) op de Antwerpse Ring. Dit is in Vlaanderen een vrij nieuwe techniek die het rolgeluid van autobanden vermindert door het aanbrengen van specifieke groeven in een betonnen wegdek. Bij wegverkeer is rolgeluid, het geluid dat ontstaat door het contact tussen de wielen van een voertuig en het wegdek, een van de voornaamste oorzaken van geluidshinder.

Concreet wordt de bestaande betonverharding met een machine, voorzien van een horizontale trommel met diamantschijven, ondiep (1mm) afgeslepen en worden er gelijktijdig fijne groeven van 4mm diep aangebracht in het wegdek. Dankzij deze groeven wordt de wrijving van de autobanden met het oppervlak verminderd en vermindert ook het rolgeluid dat geproduceerd wordt. Het gaat hier dus om een bronmaatregel, waarbij er geluidsreductie aan de bron, het beton zelf, gecreëerd wordt.

De aannemer werkt op weekdagen, maar enkel ’s avonds en ’s nachts, zodat de impact voor het verkeer beperkt blijft. De keerzijde van de medaille is dat er voor omwonenden tijdelijke geluidshinder kan zijn. Het afslijpen van de betonverharding veroorzaakt een snerpende hoge toon.



Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Deze nieuwe techniek zal de leefomgeving voor de buurtbewoners opmerkelijk stiller maken dan daarvoor. De extra geluidshinder door de werken is nog even een bittere pil, maar de omwonenden zullen er daarna ook als eersten de vruchten van plukken.”