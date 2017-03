Meer dan tienduizend supporters verzamelen vanavond in de Bosuil. Om samen op het grootste videoscherm van Europa naar de match van Antwerp in Roeselare te kijken, die zal beslissen over de promotie naar eerste klasse A. Onder de vele supporters ook Hans-Peter Lehnhoff. De Duitse middenvelder die met Antwerp in 1991 de beker won én de legendarische finale van Europacup 2 in Wembley speelde. Hij heeft er goede hoop op.