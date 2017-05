Sfinks Mixed 2017: eerste 25 namen zijn bekend

Sfinks Mixed is van 27 tot 30 juli opnieuw vier dagen lang een eigenzinnig en avontuurlijk festival. Dit jaar met muzikale ontdekkingen, legendarische artiesten en hippe dj’s. De 25 eerste namen zijn bekend.

Feminin power

Dit jaar zet de organisatie extra in op gender gelijkwaardigheid. Zo treden er in onze clubtent enkel vrouwen of groepen met vrouwelijke frontmuzikanten op. En ook op de andere podia is het programma evenwichtiger. Zonder quota, maar aangepast aan de realiteit.



Zeker te checken in dit verband: De Braziliaanse zangeres Céu heeft een prachtige stem, en brengt eigentijdse pop. Moon Gogo brengt dan weer psychedelische kamermuziek. Maya Youssef betovert met haar kanun muziek. De mooiste kaapverdische sodade die we gehoord hebben na Cesaria Evora komt ongetwijfeld van Lucibela.

Legendes

Uiteraard is er op Sfinks Mixed ook plaats voor legendes. Zo komt Seun Kuti langs, jongste zoon van de legendarische afrobeat pionier Fela Kuti. Al meer dan zes eeuwen speelt de Zhou Family Band muziek op trouwfeesten en begrafenissen. Een legende in eigen land! Drie sterren uit Madagascar bundelen hun krachten en vormen topgroep Toko Telo. Aurelio wordt beschouwd als de ambassadeur van de Garifuna muziek uit Centraal Amerika. En zondag sluit het festival af met Eliades Ochoa & Cuarteto Patria één van de belangrijkste leden van de Buena Vista Social Club.

Jong geweld

Naast legendes hebben we ook oog voor jong talent, Soufiane Edyanni verovert de wereld vanuit Antwerpen. Zijn laatste clip een dief als broer heeft meer dan 10 miljoen YouTube views. Die andere Antwerpenaar, Wally komt zingen over zijn misère. De echte revolutie komt uit Ivoorkust. Het immens populaire Revolution speelt hedendaagse zouglou. Move over Omar Souleyman! Hier komt 47Soul, met dansbare electro-mijwez, shamstep en choubi. En met La-33 ontvangen we de jonge Colombiaanse salsagroep van het moment.

Ontdekkingen

Geen Sfinks zonder ontdekkingen. Labess brengt op feestelijke wijze een mix van zigeunermuziek, flamenco, gnawa en chaabi. Rajab Suleiman & Kithara spelen taarab (arabisch voor 'vreugde door muziek) in zijn oorspronkelijjke schoonheid.Refugees for Refugees is een groep met tien virtuoze muzikanten. Ze zijn gevlucht uit Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Tibet en kwamen uiteindelijk in België terecht. Het Koreaanse Gongmyoung neemt je mee op een avontuurlijke reis met hun With Sea.