Het lichaam van de man die sinds gistermiddag vermist was op de E10-plas in Brasschaat is vanmiddag teruggevonden, niet ver van de plek waar hij het laatst gezien was. Er zal nu een autopsie volgen om de precieze doodsoorzaak te bepalen. Vanmorgen was op de E10-plas in Brasschaat opnieuw een zoekactie begonnen naar de man die er gisteren vermist raakte. Ook gisteren gingen verscheidene korpsen al op zoek naar de vermiste persoon, maar zonder succes. De actie werd toen gisteravond gestaakt. Een vrouw had toen de hulpdiensten gealarmeerd omdat ze zich zorgen maakte. Haar vriend was gaan zwemmen met zijn hond. Blijkbaar was hij het dier kwijtgeraakt. De hond kwam uiteindelijk wel terug, maar de man bleek spoorloos. Zijn schoenen en rugzak stonden nog aan wal. Nu is de zoekactie dus wel opnieuw begonnen, maar de politie houdt er rekening mee dat de man is verdronken. Eerder deze week werd in het ATV-nieuws nog aangekaart dat zwemmen in de E10-plas verboden is.