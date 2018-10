Shakin' Stevens op vrijdag 8 februari in De Roma

De Britse rock 'n roll legende Shakin’ Stevens brengt op vrijdag 8 februari zijn "Greatest Hits And More" naar De Roma in Antwerpen. Stevens is de bestverkopende artiest uit de jaren ’80 in de UK met 33 hits en 4 nummer 1’s op zijn naam.

In de jaren '80 scoorde Stevens in Engeland meerdere hits als 'This Ole House’, 'Green Door’ en 'Oh Julie’. Zijn nummers bereikten de top van de hitlijsten in de UK en werden ook internationaal grote hits. Andere grote hits volgden al snel met nummers als 'You Drive Me Crazy’ en 'Merry Christmas Everyone’. Shakin’ Stevens begon in de jaren '60 met zijn band Stevens and the Sunsets en stond zelfs in het voorprogramma van The Rolling Stones. Nadat de band uit elkaar ging, speelde hij de rol van Elvis Presley in de musical 'Elvis!’. Stevens werkte in zijn rijkgevulde carrière al samen met Alvin Lee, Hank B. Marvin (The Shadows) en Roger Taylor (Queen).

Tijdens het millenniumconcert in het Millennium Stadium in Cardiff op 31 december 1999 trad Stevens op voor maar liefst 100,000 mensen. Verder neemt hij in het nieuwe millennium met regelmaat nieuwe albums op. In 2003 won hij de reality show 'Hit Me Baby One More Time’. Zijn cover van het Pink-nummer 'Trouble’ uit die show belandde in de hitlijsten. In 2005 bracht hij een greatest hits album uit, hetgeen hem weer in de spotlights bracht. In 2007 bracht Stevens na 16 jaar een nieuw album uit. Op dat album staan naast eigen composities ook covers van bekende nummers. En in 2016 verscheen de opvolger, 'Echoes of Our Times’.

Ticketverkoop start vrijdag 26 oktober om 10u via deroma.be.

(foto : © De Roma / Greenhouse Talent)