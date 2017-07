Shakira "Ik hou van deze poster in Antwerpen"

Shakira komt naar Antwerpen op 12 november. Dat wordt in het lang en het breed aangekondigd aan het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. En dat is Shakira ook niet ontgaan.

Shakira stuurde een twitterbericht de wereld in "Nos encanta este poster de El Dorado World Tour en Amberes" (We houden van deze poster van de El Dorado World Tour in Antwerpen). Zo maakt de Colombiaanse megaster meteen ook reclame voor een van de mooie gebouwen in Antwerpen, het KMSKA op het Zuid.