Shield: nieuw online platform in de strijd tegen terrorisme

Antwerpen stapt als eerste stad buiten de VS in het SHIELD-netwerk. Via SHIELD kan de politie bedrijven inspireren om de organisatie nog beter te beveiligen. In ruil voor die informatiedeling, voorziet de politie een platform waar de bedrijven op hun beurt belangrijke informatie kunnen delen die mogelijk relevant kan zijn in de strijd tegen terrorisme.

SHIELD is een overkoepelend internationaal programma dat bestaat uit een reeks van al bestaande en nieuw uit te werken initiatieven van Politiezone Antwerpen. Elk initiatief heeft betrekking op de veiligheid van de stad Antwerpen. Dankzij SHIELD is de politie in staat om eenvoudiger en op een meer toegankelijke manier te communiceren met de publiek-private sector in de strijd tegen terreur. Risicovolle, verdachte of zelfs gevaarlijke situaties kunnen dankzij die samenwerking sneller gedetecteerd worden.

NYPD

Het concept SHIELD is door de New York Police Departement (NYPD) uitgetekend en tijdens een werkbezoek in maart van dit jaar aan de korpsleiding voorgesteld. Het delen van informatie tussen de bevolking en de politie bleek een belangrijke factor tot succes in de strijd tegen terreur. Ook in Antwerpen staat veiligheid bovenaan de agenda van stad en politie. Als bijna logisch gevolg zet de politie van Antwerpen nu ook SHIELD in als stadsinformatienetwerk.

Duizenden bedrijven uitgenodigd

Op maandag 24 september is een mailing uitgegaan naar duizenden Antwerpse bedrijven. Ze werden allen uitgenodigd om lid te worden van het netwerk. Iedereen kan zich lid maken van het SHIELD-netwerk en zo een belangrijke schakel vormen in het project.

Uitwisselen van informatie

De politie van Antwerpen verzamelt interessante informatie waarmee bedrijven aan de slag kunnen gaan om zich, al dan niet bij incidenten, nog beter te beveiligen. Op regelmatige basis worden documenten online gezet die als doel hebben om bedrijven te sensibiliseren rond terrorismebestrijding of sectorspecifieke materie. Aan de andere kant voorziet de politie in een platform waarop bedrijven op een eenvoudige en toegankelijke manier informatie in vertrouwen kunnen delen. We willen de communicatie met de publieke en private sector zo laagdrempelig mogelijk maken via het SHIELD-netwerk. Bedrijven kunnen zich gratis registreren.

(Bericht : Lokale Politie Antwerpen)