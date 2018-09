Shoppen, dansen en een concertje meepikken tijdens de Brederodefeesten

Op vrijdag 5 oktober vindt er een groots buurtfeest in wijk Brederode plaats met de onthulling van het vijfde kunstwerk in het kader van Expo 2018. Tussen 14 en 22 uur kunnen bezoekers snuisteren op een braderij met standjes van lokale handelaars, door de straten roetsjen met een zeepkist, luisteren naar concerten van verschillende muziekgroepen, hun energie de vrije loop laten in de speel- en sportstraat, en zoveel meer.

De Brederodefeesten worden om 14 uur afgetrapt met de onthulling van 'Agora', een nieuwe en huizenhoge landmark voor Antwerpen. Dit kunstwerk werd gemaakt door Mark Požlep voor buurtproject Expo 2018. 'Agora' is het vijfde en laatste kunstwerk dat postcode 2018 dit jaar krijgt in het kader van dit project.

Op de Troonplaats organiseert twintig achttien een muziekfestival. Daarnaast worden er heel wat leuke activiteiten georganiseerd in de Brederodestraat en zijstraten, zoals een braderij van lokale handelaars, een zeepkistenrace van Chiro Lore, een fotoproject door Brandpunt 23, een fotozoektocht door Sint-Norbertus, een speel- en sportstraat in de Belegstraat en freestyle BMX door Straatwaar vzw.

Meer info over de Brederodefeesten staat op www.districtantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Victoriano Moreno / Stad Antwerpen)