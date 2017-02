In een winkel op de Krijgsbaan in Deurne is een man betrapt op het stelen van 5 pakken roltabak en sigaretten.

Op bewakingsbeelden is te zien dat de man de tabakswaren in een kartonnen doos stopt en die in zijn winkelkar legt. Op andere beelden is te zien dat hij met die doos onder zijn arm de winkel verlaat. Dit zonder te betalen. De verdachte is voorheen al opgepakt voor gelijkaardige feiten en werd meegenomen voor verhoor.