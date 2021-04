Sihame El Kaouakibi arbeidsongeschikt: "Elke persoon zou hieronder gebukt gaan"

Sihame El Kaouakibi is tot eind mei medisch arbeidsongeschikt. Dat zeggen haar advocaten. Elke persoon die dit zou meemaken, zou hieronder gebukt gaan. Ze was vandaag dan ook niet aanwezig op de ondermeningsrechtbank in Tongeren. Daar vechten haar advocaten de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban aan. Ook de media en politici die zich uitspraken over het financieel gesjoemel kregen een veeg uit de pan.