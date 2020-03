Café Welkom op de Dam in Antwerpen is over te nemen. De uitbater, Anita, maakte van het café een authentieke, bruine kroeg waar iedereen zich snel thuis kan voelen. Maar om gezondheidsreden moet ze na vijf jaar de fakkel doorgeven. Ze wil wel haar tijd nemen voor de zoektocht naar een overnemer, want die moet koste wat het kost de sfeer van het café bewaren, vindt Anita.