Sihame El Kaouakibi tot eind mei medisch arbeidsongeschikt

Let’s Go Urban-stichtster en Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) is tot eind mei medisch arbeidsongeschikt. Dat was de reden waarom alleen haar advocaten Joris Vercraeye, Omar en Mounir Souidi aanwezig waren in de ondernemingsrechtbank in Tongeren.

Advocaat Joris Vercraeye wenst niet dieper in te gaan op de ziekte van El Kaouakibi, maar legt de oorzaak wel bij de persoonlijke aanvallen op haar. “Elk redelijk denkend mens kan wel inschatten wat de gevolgen zijn van een voortdurende mediatieke aanval op de persoon”, zegt Vercraeye aan ATV. “Iedereen die dit zou meemaken, gaat daaronder gebukt en gaat daaronder lijden. Dit is iets waar we lessen uit zouden moeten trekken. We moeten toch voorzichtig zijn om iemand als schuldige neer te zetten voor dat eigenlijk vaststaat.”