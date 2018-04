Sihame El Kaouakibi wint Global Diversity Award

Sihame El Kaouakibi krijgt de Global Diversity Award.

Diversiteit is voor hen hierbij al sinds jaar en dag erg belangrijk.Daarom zetten ze jaarlijks graag bedrijven of individuen in de bloemetjes die voor hun dat jaar in het oog springen omdat ze een impact hebben op vlak van diversiteit. Eerdere jaren ging de ‘Global Diversity Award’ reeds naar Schneider Electric, Allnex,…

Dit jaar gaat de ‘Global Diversity Award’ naar Sihame El Kaouakibi, serial social entrepreneur en trotse Belgische, Vlaamse, Antwerpse, Marokkaanse, moslima. Door Let’s Go Urban, de naschoolse jongerenorganisatie die zij oprichtte in 2009, zag zij al snel hoe vanzelfsprekend een diverse jongerengroep het vond dat iedereen “part of the team” was. In haar ogen een bevestiging van alle opportuniteiten die diversiteit met zich meebrengt en het onderbenutten van dit potentieel in België. Via 2 wegen probeert

ze dit dag in dag uit aan Vlaanderen, België en de wereld te laten zien:

Door een sterke community van 1000’en jongeren die op wekelijkse basis samen gebracht en naar waarde geschat worden

Door businesses te inspireren, samen te co-creëren en het verschil te maken via haar bedrijven: WannaWork,

WannaCatch, WannaGrow en WannaTaste.

Sihame El Kaouakibi : "Trots op mijn team en de erkenning die we krijgen voor ons werk van de voorbije jaren. Het is elke dag bouwen aan een diverse samenleving op alle niveaus en dit op een verfrissende manier. Op zo’n manier dat we enerzijds de jongeren zelf employeren en anderzijds bedrijven, zodat de reflectie van onze maatschappij zich sneller zal laten blijken op alle niveaus van onze samenleving. Een mooie erkenning voor ons maatschappelijk EN ondernemend werk. Talent is colour blind. Die boodschap zal ik blijven verkondigen en realiseren."