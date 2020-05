Sinan Bolat verlaat Antwerp

Sinan Bolat verlengt zijn contract met Antwerp niet. Er werd geen akkoord bereikt met het bestuur van de club, dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

Het staat nu vast dat de 31-jarige Belgisch-Turkse doelman Antwerp achter zich laat na 3 jaar. Bolat was een van de sterkhouders van het team van Bölöni, die zelf ook nog niet zeker is van een contractverlening bij The Great Old.

In totaal speelde hij 117 wedstrijden voor Antwerp, waarin hij 35 keer de nul hield. De bekerfinale had nog zijn afscheidsmatch kunnen worden, maar dat zal er niet inzitten. Bolat, die einde contract is, wil nu snel op zoek naar een nieuwe werkgever. Antwerp trok eerder al een nieuwe doelman aan voor volgend seizoen, de Iraniër Beiranvand. Ook Kevin Mirallas verlaat Antwerp.