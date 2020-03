SINC trekt met Future Entrepreneurship meer dan 800 studenten naar de Handelsbeurs

Gisteravond organiseerde SINC Antwerpen de 4de editie van Future Entrepreneurship - The Next Decade in de Handelsbeurs van Antwerpen. Meer dan 800 studenten lieten zich inspireren door de toekomst van ondernemen. SINC verwelkomde vier internationale keynote sprekers die de toekomst voorspelden van nanotechnologie, ruimte-exploratie, energietransitie en biohacking in de ondernemerswereld.

Antwerpse schepen Claude Marinower opende de avond: “We nodigen als stad alle Antwerpse studenten graag uit om een actieve rol op te nemen in de start-up scene en mee in te zetten op vernieuwing en ondernemerschap. Daarom zijn we blij met dit initiatief van SINC en zijn we verheugd dat de Antwerpse studenten zo talrijk aanwezig waren op dit event.”

Aaike van Vugt, CEO van VSPARTICLE gaf inzicht in nanotechnologie. Daarop volgde ruimtevaartingenieur Calum Hervieu die sprak over space exploration vanuit zijn ervaringen bij NASA en ESA. Bas Verkaik, co-founder van Spike Technologies, nam de jongeren mee in de wereld van student-ondernemerschap. Ellen Jorgensen sloot de keynotes af met haar expertise in biohacking en DNA-modificatie. VOKA gaf de studenten met ondernemingszin de cruciale tips en tricks mee op het einde van de avond.