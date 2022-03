Een van de plaatsen waar de stad Antwerpen collectieve opvang gaat voorzien is het voormalige woonzorgcentrum De Tol langs het Rivierenhof in Deurne. Daar kunnen 100 Oekraïense vluchtelingen terecht. De voorbije maanden werd De Tol gebruikt voor zeelieden of daklozen die na een covid-besmetting in quarantaine moesten. Het Zorgbedrijf is klaar om er groepen vluchtelingen in nood onderdak te bieden.