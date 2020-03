Sint-Augustinus pakt uit met robotgestuurde digitale microscoopcamera voor neurochirurgische operaties

Op de GZA-campus Sint-Augustinus in Wilrijk is vrijdag de eerste operatie uitgevoerd met Modus V, een robotgestuurde digitale microscoopcamera die dubbel zo veel inzoomt als een klassieke operatiemicroscoop.

'Ik ben er zeker van dat Modus V de wereld van de microscopie definitief verandert', zegt diensthoofd neurochirurgie Tony Van Havenbergh. Het toestel van Synaptive Medical arriveerde eerder in februari uit Toronto en is het eerste in België. Bovendien is het het eerste in Europa met voice control en 3D-functie. 'Dit is echt een spectaculaire verbetering', vertelt Van Havenbergh. 'De nieuwe Modus V heeft een camera die twaalf keer inzoomt. Dat is dubbel zo veel als een klassieke operatiemicroscoop.'

Augmented reality

Met augmented reality kunnen ook kleur, detail en contrast verbeterd worden, zodat bijvoorbeeld een zenuw of bloedvat uitgelicht kan worden en het contrast vergroot kan worden.' De Modus V is robotgestuurd, in tegenstelling tot andere toestellen die met de hand bediend worden. Ook de tijdspanne van de operatie is korter. 'Bij de klassieke microscoop werd het toestel steeds handmatig bijgestuurd of was er - zoals op onze dienst - een mondstuk om handsfree mee te zoomen', legt Van Havenbergh uit. 'Dat betekende instrumenten neerleggen en de operatieflow onderbreken. Synaptive Medical biedt als enige een apparaat aan dat automatisch volgt en zo tot 18 procent tijdswinst oplevert.' Het nieuwe toestel zal gebruikt worden voor alle operaties waar een supergedetailleerd zicht nodig is. In de eerste plaats tumorchirurgie, schedelbasischirurgie en complexe rugchirurgie, maar ook halschirurgie en minder complexe rugchirurgie. In totaal zal het om ongeveer 1.000 ingrepen per jaar gaan.

Bericht en foto : GZA ziekenhuizen