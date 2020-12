Nieuws Sint-Augustinus verwacht begin volgend jaar een babyboom

Veel mensen lijken zich tijdens de eerste lockdown alles behalve verveeld te hebben. Want zo stevenen we begin volgend jaar af op een echte babyboom. Dat stellen ze toch vast in het Sint-Augustinusziekenhuis en die heeft de grootste materniteit van het land.