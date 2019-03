Sint-Jozefinstituut Kontich : Politie houdt toezicht aan schoolpoort na dreigement leerling. (VIDEO)

In Antwerpen moeten jongeren in crisissituaties te vaak een nacht de politiecel in, omdat er geen andere opvangplaats voor hen is. Meisjes die het slachtoffer zijn van een tienerpooier kunnen ook nauwelijks in de jeugdpsychiatrie terecht. Zo getuigen Antwerpse advocaten die vaak voor de jeugdrechter verschijnen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft een onderzoek opgevraagd naar zulke jongeren. Zijn conclusie is dat jongeren die geen misdaad hebben gepleegd, nooit thuis horen in een politiecel.