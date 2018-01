Sint-Jozefziekenhuis sluit operatiekwartier

Het operatiekwartier van het Sint-Jozefziekenhuis in Mortsel sluit de deuren. Alle operaties worden vanaf nu uitgevoerd in de 2 andere ziekenhuizen van Gasthuiszusters: Sint-Vincentius in Antwerpen en SInt-Augustinus in Wilrijk.

Twee jaar geleden ging ook de materniteit dicht in Mortsel. Maar het ziekenhuis laat weten dat dit niet betekend dat het Sint-Jozef stapsgewijs zou gaan sluiten. De sluiting van het operatiekwartier komt er door een reorganisatie van de 3 ziekenhuizen. Zo zal vanaf nu chemotherapie en kankeronderzoek gebundeld worden op de campus Sint-Augustinus. Raadplegingen kunnen nog wel in de andere ziekenhuizen. De herschikking van het zorgaanbod moet de kwaliteit en het aanbod verbeteren, aldus het ziekenhuis.

